Martinimarkt : SVZ-Pokale für die Champions

vergrößern 1 von 1 Foto: Wolfried PÄTZOLD 1 von 1

von Wolfried Pätzold

erstellt am 04.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Mehr als 80 Schausteller mit teils schrillen Fahr-, Lauf- und Schaugeschäften sorgen bis einschließlich Montag für Spaß beim Parchimer Martinimarkt. Darunter sind auch Neuheiten wie die Gruselshow Encounter. Eine Jury aus Kollegen wird zwei Martinimarkt-Star-Pokale vergeben. Der Mix aus Budenzauber, verrückten Karussellfahrten und Schlemmerangeboten macht die Favoritenauswahl schwer. Sie, liebe Leser, können mitmachen: Noch bis Sonntagnacht können Sie uns Ihre Favoriten nennen. Schreiben Sie einfach eine Mail an: parchim@svz.de. Die Pokale übergeben wir am Montag um 14 Uhr auf dem Festplatz an der Bergstraße.