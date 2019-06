Parchim : Teilnehmer für Fahrt gesucht

von svz.de

12. Juni 2019, 11:27 Uhr

Die bei der Außerbetrieblichen Gewerkschaftsarbeit (AGA) Parchim im Bereich der IG Metall Schwerin aktiven Seniorinnen und Senioren wollen am Donnerstag kommender Woche, 20. Juni, den Wangeliner Garten besuchen. Wer Interesse hat, daran teilzunehmen, sollte sich bitte umgehend bei Helmut Rakow (Tel. 0 38 71 / 26 77 94) oder Sepp Nagler (Tel. 0172 / 3 06 83 75) melden. Beide nehmen auch Anmeldungen zur Betriebsbesichtigung der DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH am 7. August in Wittenberge an.