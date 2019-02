Parchim : Training für das Gehirn

von svz.de

26. Februar 2019, 09:21 Uhr

Nicht nur Muskeln brauchen Training: Auch das Gehirn will in Schwung gehalten werden. Eine entsprechende Möglichkeit bietet sich im Jugend- und Familienzentrum „Club am Südring“: Dort findet am Donnerstag dieser Woche wieder ein Mentales Training mit der lizensierten Trainerin Annegret Bretz statt. Beginn ist um 10 Uhr. Eine Teilnahmegebühr wird nicht erhoben. Jedoch ist eine vorherige Anmeldung im Mehrgenerationenhaus erwünscht.