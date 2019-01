Parchim : Umland sucht nach Wahlhelfern

von Onlineredaktion SVZ

16. Januar 2019, 05:00 Uhr

Für die Kommunalwahl am 26. Mai werden in einigen Bezirken des Amtes Parchimer Umland noch Wahlhelfer gesucht. In den Gemeinden Domsühl, Groß Godems, Karrenzin, Rom, Obere Warnow, Stolpe und Ziegendorf gibt es je einen allgemeinen Wahlbezirk, in den Gemeinden Spornitz und Zölkow je zwei, in der Gemeinde Lewitzrand drei. Außerdem muss ein Briefwahlvorstand benannt werden, der in der Amtsverwaltung seine Tätigkeit ausübt. Je Bezirk muss die Gemeindewahlbehörde einen Wahlvorsteher, Stellvertreter und drei bis sieben weitere Mitglieder aus dem Kreis der Wahlberechtigten berufen. In den Wahlvorständen haben sich in den vergangenen Jahren viele ehrenamtliche Kräfte engagiert, um für einen reibungslosen Ablauf in den Wahllokalen zu sorgen und im Anschluss an die Wahl die Ergebnisse festzustellen. Teilweise sind die Teams seit Jahren fest, allerdings, so das Amt, gibt es in einigen Wahlbezirken auch „Nachwuchssorgen“. Es ruft daher Freiwillige auf, sich zur Verfügung zu stellen. Den Mitgliedern der Wahlvorstände wird für den Wahltag ein Erfrischungsgeld gezahlt. Interessierte werden gebeten, sich bis zum 8. Februar beim Gemeindewahlleiter Herrn Nadrowitz unter Tel. 0 38 71/ 42 13 12 beziehungsweise per Email (nadrowitz@amtpu.de) oder bei Frau Ebert unter Tel. 0 38 71 / 42 13 15 beziehungsweise Email (ebert@amtpu.de) zu melden.