Alt Damerow : Vorbereitung für die Hofsaison

Förderverein des Pingelhofs zieht Bilanz / Die Mühle bekommt ein Wasserrad / Defibrillator angeschafft

von svz.de

20. Januar 2020, 05:00 Uhr

Auf dem Pingelhof, der ältesten erhalten gebliebenen Hofanlage im Eldeland, herrscht Winterruhe. Doch hinter den Kulissen wird engagiert daran gearbeitet, dass das agrarhistorische Freilichtmuseum auch in diesem Jahr wieder ein Anziehungspunkt für kleine und große Gäste aus nah und fern wird. In dieser Woche haben die Mitglieder des Fördervereins Pingelhof Alt Damerow die Weichen gestellt. „Wir blicken auf eine überaus erfolgreiche Saison zurück. Die Jubiläen ,30 Jahre Freiluftmuseum‘, ,20 Jahre Förderverein‘ und ‚15 Jahre Speeldäl‘ waren Anlass genug, um mit Gästen zünftig zu feiern“, zieht Vereinschef Hans-Werner Beck eine erfolgreiche Bilanz. Mit der Neueindeckung eines Teils des mehr als 400 Jahre alten Dielenhauses konnte ein wichtiger Schritt zum langfristigen Erhalt des einzigartigen Hofensembles umgesetzt werden. Europäische und Landesfördermittel haben dies maßgeblich ermöglicht. „Die Gemeinde Domsühl steht als Eigentümer trotz der schwierigen kommunalen Finanzsituation zu diesem kulturellen Erbe“, versichert Hans-Werner Beck. Doch nur mit dem ehrenamtlichen Engagement wird es auch künftig gelingen, ein lebendiges und generationsübergreifendes Hofleben zu organisieren, ist er sich mit den Mitstreitern des Fördervereins einig. Schon Ende März werden sich die Frauen und Männer zum Frühjahrsputz einfinden, damit sich die Tore des Hofes ab April wieder für Besucher öffnen können. Die traditionelle Eröffnungsveranstaltung, die bislang am Ostersonntag stattfand, wird es in diesem Jahr erst am 12. Mai, dem Muttertag, geben. An diesem Sonntag sollen sich auch die Vorhänge der Dielenbühne wieder öffnen. Das plattdeutsche Laienensemble „Speeldäl“ kündet die Premiere ihres 16. Stücks aus der Feder von Lotti Jenßen an. Bereits zum dritten Mal wird die Sächsische Posaunengruppe am 1. August zum Klassiktag vor historischer Kulisse erwartet. „Leider sind wir auf kein Echo bei den Veranstaltern der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern gestoßen, auf unserem Hof ein Konzert stattfinden zu lassen“, meint Beck enttäuscht. Im Herbst wird es in Alt Damerow so wie seit vielen Jahren ein zünftiges Erntefest (13. September) und zum Abschluss der Saison ein Schlachtefest am 10. Oktober geben.

Mit Unterstützung der kreislichen Bildungsgesellschaft Arcum – früher BBS Start – soll in diesem Jahr unter anderem die Pingelhofmühle mit einem funktionstüchtigen Wasserrad ausgestattet werden. Auch die Elektroanlage muss aufwendig saniert werden. Zur Ausstattung gehört nun auch ein Defibrillator, der von Ersthelfern bei Notfällen eingesetzt werden kann. „Auch wenn es in diesem Jahr kein besonderes Jubiläum bei Pingels gibt, lohnt sich ein Besuch auf jeden Fall. Wir sind froh, dass auch immer mehr junge Leute sich für die Regionalgeschichte interessieren“, meint Hans-Werner Beck.