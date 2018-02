Tempzin : Wettmelken mit Ruhe und Geduld

20 Teilnehmer beim Leistungswettbewerb in Zahrensdorf. Jeannette Agarius hat sich schon einmal dem Bundesvergleich gestellt.

von KEMA

28. Februar 2018, 21:00 Uhr

Minus 13 Grad Celsius Außentemperaturen – im 28er-Melkkarussell der Landwirtschaftsgesellschaft Zahrensdorf war es seit Jahren nicht mehr so kalt. Trotzdem startete gestern pünktlich um fünf Uhr am Morgen der praktische Teil des Leistungsmelkwettbewerbes, das Melken von acht Kühen pro Teilnehmer und der Milchzelltest. Zuvor hatten sich alle Teilnehmer bereits den theoretischen Fragen der Jury gestellt.

Die 20 Melker, die an diesem Leistungswettbewerb teilnahmen, kommen aus dem Einzugsgebiet des Milchkontrollvereins Güstrow. Dieser, mit Hauptorganisatorin Angelika Fraß, veranstaltet mit Unterstützung des Landeskontrollverbandes Güstrow, der Rinderallianz Mecklenburg-Vorpommern, den Molkereien, der Erzeugergemeinschaft Qualitätsmilch Bützow und den Bauernverbänden Bützow, Güstrow, Parchim seit nunmehr 25 Jahren diesen Wettstreit, der auch auf den Berufsstand des Melkers aufmerksam machen soll.

Ausrichter ist in diesem Jahr die Landwirtschaftsgesellschaft Zahrensdorf (LWG) bei Brüel, die mit Daniel Wöhler und Cindy Czoch zwei Melker stellte. Während Cindy Czoch (18) derzeit das zweite Lehrjahr absolviert und zum ersten Mal am Leistungsmelken teilnahm, ist Daniel Wöhler schon ein „alter“ Hase. Der 33-Jährige versuchte zum 17. Mal den Angriff auf die beste Platzierung. Bis Platz zwei hatte er es in der Vergangenheit geschafft.

Harte Konkurrentin ist Jeannette Agarius vom Gut Sternberg aus der Anlage in Witzin. Die 26-Jährige gehörte bei ihren bisherigen vier Teilnahmen immer zu den besten Melkern und bewies auch in diesem Jahr, dass sie mit Ruhe, Geduld und bester Technik die Jury zu hohen Punktzahlen überzeugen konnte. „2016 war ich sogar mal beim Bundeswettbewerb“, erzählt sie. Eigentlich fahre dorthin immer die bzw. der Beste der unter 25-Jährigen. „Doch der wurde damals krank und ich durfte einspringen und das nur vom zweiten Platz des Kreisleistungsmelkens aus. Das heißt, ohne beim Landesmelken teilgenommen zu haben. Für mich war das eine ganz große Erfahrung, auch wenn ich nicht unter den ersten drei war“, erzählte die junge Frau stolz. Erstmalig wird sie in diesem Jahr in der Gruppe der über 25-Jährigen gewertet. Und diesmal hat sie ihre Schwester Sarah Agarius (18) mitgebracht, die sich für das erste Mal sehr wacker schlug, vielleicht in der Gewandtheit ein klein wenig zu langsam, zu zaghaft war.

Hauptorganisatorin Angelika Fraß freute sich ganz besonders, dass sie in diesem Jahr den Betrieb Landboden Glasin Treuhand gewinnen konnte. Er schickte vier Teilnehmer. Älteste überhaupt war die 56-jährige Karin Oschpon, wofür sie große Achtung von allen Beteiligten und den Organisatoren erfuhr. Weiter dabei waren Gina Romana Keiler (25), Raik Gutzeit (40) und Stefanie Ehmke (33), die schon vier Mal aus einem anderen Betrieb heraus teilnahm.

Raik Gutzeit meinte , dass er zwar das erste Mal einen solchen Wettbewerb mitmachte, dabei aber viel gelernt habe und sich deshalb schon sehr auf das nächste Mal freue. Bei Karin Oschpon war bemerkenswert, dass sie vor mehr als 30 Jahren, also noch zu DDR-Zeiten gleich nach der Lehre, bei einem solchen Ausscheid ihre Gewandtheit im Melken bewies. „Damals wurden noch eine Kuh mit der Hand und zwei Kühe mit der Rohrmelkanlage gemolken, und eine kleine theoretische Prüfung mussten wir auch machen. Der Unterschied zu heute ist allein schon technisch enorm“, so Oschpon. Gina Romana Keiler war laut Jury ein klein wenig zu flink unterwegs, wodurch sich kleine Fehler einschlichen, aber „man merkte, dass sie diese Arbeit gern macht“, konstatierte Prüferin Karin Teigelmeister. Und Stefanie Ehmke zeigte wieder eine sehr gut Leistung.

Wie allesamt abgeschnitten haben, das erfahren Teilnehmer und Gäste erst bei der heutigen, abendlichen Auswertung im Hotel am Wariner See.