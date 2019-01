Wessin : Windkraftanlage in Wessin

von svz.de

22. Januar 2019, 08:21 Uhr

In der Wessiner Mordkuhle plant ein Investor 16 Windkraftanlagen. Am Freitag möchten sich Anwohner und die Bürgermeister der umliegenden Gemeinden ab 19 Uhr im Wessiner Kulturhaus gemeinsam über den aktuellen Stand unterhalten. Insbesondere sind die Einwohner dazu aufgerufen, sich zu den Plänen zu positionieren. „Um weitere Entscheidungen in unseren Gremien zu treffen, müssen wir wissen, wie Sie dazu stehen“, heißt es in einer gemeinsamen Einladung der Bürgermeister Britta Brusch-Gamm (Crivitz), Siegfried Zimmermann (Barnin), Hans-Werner Wandschneider (Zapel) und Andreas Sturm (Friedrichsruhe). Sie appellieren an die Einwohner, zahlreich zu der Veranstaltung zu erscheinen.