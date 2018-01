Lewitz : Wintergäste reisen bald wieder in den Norden

Die ersten Weißwangengänse verlassen uns schon im Februar und machen sich auf die Reise in die Arktis zum Brüten.

von Thomas Zenker

30. Januar 2018, 05:00 Uhr

Sie sind auffällig gezeichnet und im Winter in großen Schwärmen in unserer Region, zum Beispiel in der Lewitz, anzutreffen – die Weißwangengänse. Wegen ihres Aussehens werden die Vögel auch Nonnengänse genannt. Ihr Hauptbrutgebiet ist auf Grönland, Spitzbergen und im Norden Russlands.

Die ersten Weißwangengänse verlassen uns schon im Februar und machen sich auf die Reise in die Arktis zum Brüten. Im Oktober kommen sie zusammen mit ihren Jungen zurück und können , meist in Gesellschaft von Saat- und Blässgänsen, wieder in unseren Breiten beobachtet werden.