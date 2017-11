Siggelkow : „Wir sind eine Familie“

vergrößern 1 von 2 Foto: Steffen Pietka 1 von 2

Mit einem Jahr quasi noch ein Baby und doch mit altersweisem Inhalt: die Tagespflege „Klönsnack op´n Klosterhoff“ in Siggelkow feierte in dieser Woche einjähriges Jubiläum und die zahlreich erschienen Gäste, inklusive Seniorinnen und Senioren, genossen das gesellige Beisammensein. Bei Schmuddelwetter draußen war es drinnen umso gemütlicher und bei Kaffee und alkoholfreiem Sekt wurde fröhlich angestoßen. Leiterin Sandra Engelhard zog nach 12 Monaten Bilanz: „Die Arbeit, Überstunden und Mühe haben sich gelohnt: Die Tagespflege steht; und wir stehen mit ihr.“ Desweiteren blickte sie auf „fröhliche und abwechslungsreiche Stunden“ zurück. Das taten die Tagesgäste ihr gleich. Kerstin Wagner, Tagesgast und selbst ernannte „Aktivistin der ersten Stunde“, beschreibt es so: „Ich möchte das hier nicht mehr missen. Es ist wie Familie.“

Dieses familiär anmutende Umfeld gefällt Gästen wie Mitarbeitern. „Wenn ich hierher komme, komme ich nach Hause“, stellt Heidi Kirschnick fest, die sich stets um das leibliche Wohl im Klönsnack kümmert. Wie auch am Jubiläumstag. Zahlreiche, liebevoll hergerichtete Platten mit Schnittchen für jeden Geschmack und frische Obstspieße schmückten die Tische. Zur Feier des Tages legte Alleinunterhalter Dieter Pruhs mit seinem Keyboard auf. Vom Mecklenburg-Lied über die Böhmer Wälder und schönen Frauen im Polenstädtchen – Musik erfüllte das Haus und das Publikum schunkelte, sang und tanzte mit.

Doch bei aller Freude wurden die stets helfenden Hände nicht vergessen: „Das Personal ist super!“, lobt Hermann Schulze, der seit drei Wochen regelmäßig hier ist. „Die Gäste geben das auch immer wieder zurück“, so Mitarbeiterin Annett Brüsewitz, die gern im Klönsnack arbeitet. Sie weiß, welche Rolle die unmittelbare Nähe zum Dorf, der Natur und der Kirche spielt, da viele Bewohner in einer solchen Umgebung aufgewachsen sind oder auch lange Zeit dörflich gelebt haben. Dass die Tagespflege somit nicht zentral in der Stadt liegt, macht hier niemandem etwas aus. Ein Kräutergarten, Pferdeställe und Hühner befinden sich praktisch vor der Tür und wenn es dann mal doch weiter weg gehen soll, stehen Fahrmöglichkeiten zur Verfügung. So ausgestattet, wird das 12-Monats Baby wohl noch einige erfolgreiche Jahre gefüllt mit vielen harmonischen Stunden vor sich haben.

Mona Laudan