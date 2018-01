Ludwigslust-Parchim : Wirtschaft kann Ost-Fenster öffnen

Neujahrsempfang mit russischem Wirtschaftsexperten Andrey V. Zverev. „Wertschätzung leben“ ist das Jahresmotto des Unternehmerverbands

von Udo Mitzlaff

17. Januar 2018, 20:45 Uhr

Wieder kein Landrat, dafür der letzte stellvertretende Finanzminister unter Michail Gorbatschow als Gastredner: Der 15. Neujahrsempfang des Unternehmerverbands der Region Ludwigslust-Parchim führte am Mittwoch rund 200 Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und Gesellschaft in der Sparkasse Parchim-Lübz zusammen.

Professor Dr. Andrey V. Zverev ist nicht nur Gesandter der Botschaft der Russischen Föderation. Der ehemalige Minister ist auch ein Brückenbauer der deutsch-russischen Wirtschaftsbeziehungen, wie Unternehmerverbands-Regionalleiter und Gastgeber Wolfgang Waldmüller anmerkte.

Zverev gab einen ausführlichen Überblick der aktuellen Risiken für Unternehmer, die mit dem Investitionssäckel nach Russland blicken. Die gegenseitigen Sanktionen und damit ein weiterer Rückgang des Handelsvolumens werden zunächst bleiben, aber „eine große Welle regionaler Wirtschaftskontakte kann ein neues Fenster unserer Beziehungen öffnen.“ Ein Beispiel: Wenn keine Lebensmittel aus MV nach Russland eingeführt werden dürfen, so könnten hiesige Unternehmen dort produzieren. Andrey V. Zverev, der das Buch „Deutschlandversteher“ herausgegeben hat: „Wir müssen Optimisten bleiben, aber Realisten werden.“ Seine persönliche Hoffnung: „Alles wird gut.“

Der Unternehmerverband hat sich für 2018 das Motto „Wertschätzung leben“ gegeben. Damit soll, so Wolfgang Waldmüller, die „immense Bedeutung der Wirtschaft für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“ verdeutlicht werden. 80 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten arbeiteten im Mittelstand. Waldmüller: „Diese Unternehmen denken in Generationen und schauen nicht auf den kurzfristigen Profit.“ Ihnen mache besonders der hohe Bürokratieaufwand und steigende Energiekosten zu schaffen. Das gehe bei einigen „schon ans Eingemachte“.

Für den Unternehmerverband Ludwigslust-Parchim, der sich als Interessenvertretung der Wirtschaft versteht, war 2017 erneut ein Rekordjahr. Insgesamt verzeichnet der Verband in der Region Ludwigslust-Parchim 34 Neuzugänge und bewegt sich mit 293 Mitgliedern auf die Marke 300 zu.

„Das sind Spitzenwerte und ist Zeichen einer erfolgreichen Interessenvertretung“, so Regionalleiter Wolfgang Waldmüller. Bewährt hat sich auch die Schule für Jungunternehmer, in der sich Zehntklässler am Parchimer Friedrich-Franz-Gymnasium mit Wirtschaftsthemen befassen und Schülerfirmen gründeten. Seit 18 Jahren läuft das Projekt.