Ziemlich beste Freunde

Freundeskreis hilft bis heute russischen Flieger-Soldaten und ihren Familien seit ihrem Abzug aus Parchim / Ehemaliger stellvertretender Kommandant zu Besuch

von Katja Frick

14. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Ein wenig verloren steht Michail Jermolajev an der Stelle, wo sich früher in langer Reihe die Kasernen erstreckten. Heute wächst hier nur noch Unkraut, hinter dem Zaun glänzt die nasse Rollbahn verlassen im Regenlicht. „Es war damals der Flugplatz mit der längsten und ebensten Start- und Landebahn in der DDR. Und der tragfähigsten“, erzählt der Russe stolz. „Und 100 Meter daneben die Gleise.“ Sechs Jahre lang war der Militärflugplatz der „Gruppe der Sowjetischen Streitkräfte“ in Parchim sein Zuhause. Von 1986 bis zum Abzug der russischen Truppen 1992 war der heute 70-Jährige hier Politoffizier und stellvertretender Kommandant für rund 3000 Fliegersoldaten. Der übergroße Teil flog Hubschrauber. Vier Mal in der Woche startete und landete er selbst auf der drei Kilometer langen Rollbahn. Auch heute noch ist auf keiner anderen in Nord- und Mitteldeutschland die Distanz so lang.

Am 13. November 1992 wurden die letzten russischen Soldaten offiziell vom Flughafen Parchim verabschiedet. Auch Michail Jermolajev ging mit seiner Frau Valentina und seinen beiden Kindern zurück in die Heimat, nach St. Petersburg. Dem Abzug vorausgegangen waren drei turbulente Jahre voller Ungewissheit. Aber auch eine Zeit, in der Freundschaften mit Deutschen entstanden, die bis heute für beide Seiten Herzenssache sind.

„Ich bin Michail begegnet, weil ich im Rathaus gearbeitet habe“, erzählt Bernd Rolly, der nach der Friedlichen Revolution lange Jahre Bürgermeister in Parchim war. „Es war so eine Erleichterung, als Michail im Oktober 1989 in der Kirche auf einer Versammlung erschien und sagte, die russischen Truppen werden nichts gegen die Demonstranten unternehmen.“ Bernd Rolly bedauert, dass die Zeit der Offenheit so kurz war. „Vor 1989 durften wir ja keinen Kontakt zu den russischen Soldaten haben. Und dann mussten sie weg.“

„Ich kam in Kontakt mit den Fliegersoldaten aus Parchim, weil ich mich am 6. Dezember 1989 verkleidet als Nikolaus an den Grenzübergang Gudow gestellt habe und Tüten mit Süßigkeiten verteilt habe“, erzählt Jürgen Baumgarten. Der ehemalige Motorrad-Artist, Rennfahrer und Stuntman lebte damals in Hamburg. Heute ist er erfolgreicher Unternehmer in Wittenburg, nach 2015 wurde er bekannt durch seine Hilfe für syrische Flüchtlinge.

Helmut Langguth aus Spornitz hatte schon zu DDR-Zeiten Kontakt. „Ich hatte einen Deal mit den Russen. Sie halfen mir bei der Reparatur meines Kippers und dafür bekamen sie von mir Beton und Asphalt“, erzählt der ehemalige Lkw-Fahrer.

Der Beschluss über den Abzug der Truppen stürzte viele russische Offiziere in einen Abgrund. „Die wussten ja nicht, was sie in der Heimat erwartet“, erzählt Baumgarten. Zwar wurde der Bau von Wohnungen vereinbart, aber die reichten von vornherein nicht für alle. Auch war nicht klar, wovon sie mit ihren Familien leben sollten. „Und wenn Du dann siehst, wie ein Lkw nach dem anderen mit einem Sarg obendrauf unter russischer Flagge das Gelände verlässt, dann weißt Du nicht mehr, was Du sagen sollst.“ Viele russische Militärangehörige hätten sich in dieser Zeit das Leben genommen.

Auch für Michail Jermolajev und seine Familie war die Zeit nach der Rückkehr nicht einfach. „Wir haben zwei Jahre lang in einem Haus gewohnt, wo wir uns mit 17 Familien die Küche teilen mussten“, erzählt Valentina. Doch die deutschen Freunde versuchten zu helfen. Sie sammelten im Wert von über 25 Millionen D-Mark Medikamente, Lebensmittel, Süßigkeiten und was man sonst noch so zum Leben braucht. „Als unser Wohnviertel eingeweiht wurde, kam Jürgen mit seiner Stunt-Show. Davon erzählen die Kinder heute noch“, erinnert sich Valentina mit Tränen in den Augen.

Die Freundschaft der Russen und der Deutschen hat über die Jahrzehnte gehalten. Michail und Valentina Jermolajev waren in dieser Woche bereits zum fünften Mal wieder in Parchim, die Deutschen oft bei ihnen. Aber diesmal hat Michail seinen 70. Geburtstag hier gefeiert. „Danke“, sage ich beim Abschied zu ihm. „Danke, dass ihr 1989 nicht geschossen habt!“