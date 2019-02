30. Weltgästeführertag : Zu Parchims schönsten Ecken

Kommenden Sonntag wird der Weltgästeführertag begangen

von Carlo Ihde

19. Februar 2019, 07:03 Uhr

Sie sind unterwegs als Mecklenburgerin, als Mittelalterfrau, als Rudolf Tarnow, als Dragonerleutnant oder Graf von Moltke: Die Gästeführer Wolfgang Westphal, Steffi Schröder, Bärbel Rücker, Frank Grohmann und Mark Riedel. Der 30. Weltgästeführertag wird überall auf dem Globus zum Anlass genommen, zu den schönsten Ecken der Heimat zu führen und lehrreich für kulturelle Schätze vor Ort zu sensibilisieren. Seit einigen Jahren beteiligen sich auch die Parchimer Originale an dem Aktionstag. Treffpunkt ist nun am kommenden Sonntag, 24. Februar, um 10 Uhr am Moltkedenkmal. Der Besuch ist für Gäste kostenfrei. „Je nachdem, wieviele Leute da sind und wer Lust und Laune hat, bei diesem oder jenem eine Führung mitzumachen, kann man zu den Dichtern und Denkern, auf den Spuren des mittelalterlichen Parchims oder der Dragoner wandeln“, blickt Bärbel Rücker auf drei Möglichkeiten. Der Zuspruch in den Vorjahren habe die Stadtführer überzeugt, sich im 12. Jahr wieder auf lokaler Ebene zu beteiligen, so Mark Riedel vom Heimatbund Parchim. „Wir haben mit dem Gruppenangebot in den letzten Jahren gute Erfahrungen mit gemacht“, sagt Mark Riedel.

Der Weltgästeführertag wurde 1990 ins Leben gerufen. In Deutschland wird er vom Bundesverband der Gästeführer (BVGD) durchgeführt. Knapp 1200 Besucher sind im vergangenen Jahr von den Ehrenamtlern durch die Stadt geführt worden.