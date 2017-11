Parchim : Zum 15. Mal Eiszeit

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Wolfried Pätzold

erstellt am 15.Nov.2017 | 16:19 Uhr

Wie sich der Winter in den kommenden Wochen präsentiert, bleibt ein Geheimnis. Doch in Parchim steht fest, auf den Eisspaß braucht in der Kreisstadt für fünf Wochen niemand zu verzichten. Die Stadtwerker sorgen dafür, dass selbst bei frühlingshaften Temperaturen, Jung und Alt auf Kufen über eine spiegelglatte Eisbahn gleiten können. „Auch nach 15 Jahren ist es für uns etwas ganz Besonderes, dieses besondere Freizeitangebot mitten in der Parchimer Innenstadt anzubieten. Und diesmal ist es zugleich das Sahnehäubchen im Jubiläumsjahr der Stadtwerke, die vor 25 Jahren gegründet wurden“, freut sich Geschäftsführer Dirk Kempke. Die ursprüngliche Idee, mit einer mobilen Eisbahn in der Vorweihnachtszeit Leben in die Parchimer Altstadt zu bringen, ist nicht nur aufgegangen, sondern hat aus Sicht der Initiatoren keinesfalls an Aktualität verloren. Alles sei nur möglich, so der Stadtwerkechef, weil rund 30 Unternehmen aus der Kreisstadt und der Region Unterstützung gewähren.

Wie in den Vorjahren setzten die Veranstalter auf ein international bewährtes Eisbahnkonzept. Die weltweit agierende Spezialfirma „Ice Business“ verfügt über jahrzehntelange Erfahrung und eine patentierte Technologie, bei der faltbare Aluminiumsegel und umweltfreundliches Polypropylenglykol als Kühlmittel zum Einsatz kommen. Damit kann ein vertretbarer Energieaufwand garantiert werden. „Der komplette Stromverbrauch der Alu-Eisbahn wird mit Kohlendioxid neutraler, ,grüner Energie’ von unseren Windkraftanlagen kompensiert“, verspricht das Unternehmen und gibt gleichzeitig eine hundertprozentige Eisgarantie bis zu Temperaturen von 25 Grad Celsius. Den Beweis trat „Ice Business“ bereits in Amerika, in Russland, der Türkei, in Abu Dhabi und sogar in Thailand an.

Am 1. Dezember, also zwei Tage vor dem 1. Advent, beginnt der Kufenspaß. Traditionell startet um 17.30 Uhr vom Mönchhof aus ein Laternen- und Fackelumzug zum (Schlitt)-Schuhmarkt. Nach der offiziellen Eröffnung gegen 18 Uhr dürfen sich die Eissportfans auf eine Show mit den Eissternchen aus Rostock freuen. Mit dabei ist auch Linda-Sophie Krack, die bereits bei der Eisbahnpremiere im November 2003 in Parchim Pirouetten drehte und auch in diesem Jahr wieder für einen Hingucker sorgen dürfte. Nach dem Auftritt der Rostocker Stars wird die Schlittschuhbahn für jedermann frei gegeben.

Von Anfang an dabei ist auch Ricardo Wahl, der im Auftrag der Stadtwerke mit seinem Veranstaltungsdienst für den Betrieb und die Versorgung der Gäste sorgt. Sein Veranstaltungsplan soll Vorfreude wecken. Eisstockschiessen ist inzwischen so beliebt, dass viele Firmen und Vereine sich einen der gefragten Termine bereits gesichert haben. Für Parchimer Schulklassen sind erneut die Vormittagsstunden reserviert. „Das wird dankbar angenommen. Auch dafür sind Vorbestellungen schon eingegangen“, freut sich Stefanie Selms, die bei den Stadtwerken den Eisspaß koordiniert. Am Nikolaustag (6. Dezember) sorgen Stadtwerke und Parchimer Zeitung gemeinsam für Überraschungen. Am 2. Advent (10. Dezember) wird der Altstadthändlerverein die Eiszeit mit eigenen Aktivitäten verzaubern. „Darauf freuen wir uns schon sehr“, so Dirk Kempke. Bis zum Ende der Ferien (Mittwoch, 3. Januar) geht der Winterspaß weiter.