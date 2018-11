Parchim : Zum Anknabbern schön: Hier entsteht ein Knusperhäuschen

Kinder und Senioren basteln gemeinsam ein Lebkuchenhaus

von Christiane Großmann

26. November 2018, 23:00 Uhr

Im Parchimer „Haus Sonnenberg“ waren gestern Vormittag Handwerker schon fleißig am Werkeln: Mit vereinten Kräften haben Senioren sowie ihre Gäste aus der evangelischen Kita „Arche Noah“ große Bauelemente mit Sternen und Herzen aus Lebkuchenteig, Dominosteinen, Zuckerkringeln sowie anderen Naschereien verziert.

Jetzt muss der Zuckerguss noch richtig austrocknen, bevor das XXL-Häuschen seinen angestammten Platz im Eingangsfoyer des Seniorenpflegeheimes erhält. Das zum Anknabbern schöne Pfefferkuchenhäuschen wird natürlich pünktlich zum Start in die Adventszeit am kommenden Wochenende aufgebaut sein, weckt Einrichtungsleiterin Astrid Bräuer Vorfreude auf die heimelige Zeit. Senioren und Kinder aus den beiden Einrichtungen in Trägerschaft des Diakoniewerkes Kloster Dobbertin sind alle Jahre wieder ein eingespieltes Team beim Gestalten des Pfefferkuchenhäuschens.