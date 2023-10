Der Club B189, ehemals Miami Live, in Perleberg wird Teil der Lalanda World. Für eine neue Indoor-Veranstaltungsreihe werden zahlreiche DJs und Liveacts erwartet. Am Samstag, den 4. November 2023, startet die Party ab 22 Uhr. Zu Psytrance, Hitech, Psycore und mehr kann so auch im Winter abgegangen werden.

Line-up mit zahlreichen DJs und Acts

In Goa-Atmosphäre samt passendem Setting kann auf drei Floors gefeiert werden. Zum Line-up gehören Phaxe, Connexx, Jen & Salz, DJane Jazzid, Johnny B-Good und einige weitere Künstler.

Tickets gibt es online für knapp 19 Euro inklusive Vorverkaufsgebühr auf der Website des Lalanda World Festivals.