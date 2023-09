Schienennetz in MV und Brandenburg ICE-Halt wirbt für täglichen Bahnverkehr über das Karower Kreuz von Berlin nach Rostock Von Katja Frick | 13.09.2023, 17:38 Uhr Zum Einstieg in den ICE-Train Lab auf dem Bahnhof Karow musste die Mitarbeiterin der Deutschen Bahn mit Flüstertüte auffordern. Foto: Katja Frick up-down up-down

An 365 Tagen im Jahr in Karow aus-, ein- und umsteigen zu können, um über Parchim nach Hamburg zu fahren oder nach Rostock, Waren und Berlin - das ist das Ziel, das mittlerweile fünf Landkreise in MV und Brandenburg verfolgen. Beim Halt des ICE-Train Lab in Karow wurde das Konzept vorgestellt.