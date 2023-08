Nix los auf dem Land - das ist zumindest im Sommer in unserer Region nicht wahr. Ein schönes Beispiel dafür ist das kommende Wochenende 19. und 20. August. Für die Mecklenburger ist es das vorletzte Wochenende ihrer Sommerferien.

Lübzer Turmfest wird am Freitag und Sonnabend gefeiert

Das größte Event ist das Lübzer Turmfest. Die Sommerparty mit Kultstatus auf dem Marktplatz von Lübz wird von der Lübzer Brauerei ausgerichtet und beginnt schon am Freitag, 18. August. Dann legt ab 21 Uhr Basti Blond auf und performt auch live. Am Sonnabend ist um 14 Uhr offizielle Eröffnung mit einem Faßbieranstich. Die Moderation dafür übernimmt Stefan Kuna von der NDR 1 Radio MV Morningshow. Ihm folgt Leif Tennemann alias Hausmeister Erwin.

Danach heißt es Bühne frei für die Cheerleader des Lübzer Sportvereins. Von 16.30 bis 17 Uhr gibt es ein Interview mit Spielern des F.C. Hansa Rostock, die danach auch Autogramme verteilen. Das Programm setzt sich fort bis in den Abend, Highlight ist von 21 bis 23 Uhr die Störtebeker-Band mit Coversongs von Santiano. Im Anschluss legen noch einmal „Die Jencker“ auf.

Eldebad Garwitz feiert den Saisonabschluss

Im Eldebad Garwitz wird am Sonntag, 20. August, die Saison mit einem Abschlussfest beendet. Es beginnt um 14 Uhr. ASB-Wasserretter werden Fahrzeuge, die an Land und im Wasser zum Einsatz kommen, vorstellen und einen Einblick in die Ausbildung der Rettungsschwimmer geben. Außerdem sind ein Volleyballturnier sowie ein Schwimmwettbewerb geplant. Wer beim Turnier an Land mitmachen möchte, kann sich noch unter Telefon 0172 3837030 anmelden. Starter für den Wettbewerb in den Fluten des Beckens können sich vor Ort spontan melden.

Erntefest in Stolpe mit großem Umzug

Um 15 Uhr rollt der Umzug für das Erntefest in Stolpe in der Godemser Straße an. Er führt auch über Granzin sowie Barkow. Etwa eine Stunde später beginnt das gemütliche Beisammensein auf dem Hof der Agrargesellschaft mit der Kaffeetafel. Die Jüngsten können sich auf einer Strohhüpfburg austoben oder sich beim Kinderschminken ihre Gesichter verzieren lassen. Auf dem Festprogramm stehen ebenfalls Tombola sowie Kuhfladen-Bingo. Für den richtigen Musik-Mix abends beim Tanz sorgt DJ Jani.

Benefizkonzert vor dem Bärenwald Müritz in Stuer

Vor dem Eingang zum Bärenwald Müritz in Stuer wird es am 19. August auf dem Parkplatz vor dem Eingang rockig. Von 18.30 bis 20 Uhr spielt die Alternativ-Akustik Band Lowspark and the Rush Machine aus Hamburg zu Gunsten der Bären. Michael (Gesang, Gitarre, Keyboard, und Percussion) und Momme (Gitarre und Gesang) präsentieren Titel der 1960er- und 1970er-Jahre, aber auch von aktuelleren Bands. Der Eintritt ist frei, doch der Bärenwald hofft selbstverständlich auf viele Spenden für die Meister Petze. Das Bio-Bistro sorgt für Snacks, Eis und Getränke.

Dobbertiner Sommer Open Air mit Simon & Garfunkel - Coverband

Am 19. August um 20 Uhr tritt beim Dobbertiner Sommer Open Air 2023 die Simon and Garfunkel Revival Band - „Feelin ́ Groovy“ im Klosterpark auf. Die Band spielt bekannte Songs des Kult-Duos. Dazu zählen Balladen wie „Scarborough Fair“ oder „Bright Eyes“, Klassiker wie „Mrs. Robinson“, „The Boxer“ oder „The Sound of Silence“. Der Eintritt kostet 37 Euro. Die Gemeinde inklusive Bürgermeister Dirk Mittelstädt wird die Besucher mit Speisen und Getränken versorgen.