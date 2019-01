Rathenow : 29 Prignitzer bei Jugend musiziert

von René Hill

24. Januar 2019, 08:49 Uhr

Morgen beginnt mit dem Regionalwettbewerb West die 56. Auflage von „Jugend musiziert“. Aus der Prignitz sind 29 junge Musiker – überwiegend Schüler der Kreismusikschule – vertreten, für die es nun gilt, sich für den Landeswettbewerb im März in Eberswalde zu qualifizieren. Dabei treten sie in fünf von neun ausgeschriebenen Kategorien an.

„Seit dem Sommer haben sich die Schüler mit ihren Lehrern auf diesen Wettbewerb vorbereitet“, so Musikschulleiter Alexander Girsch. „Sie haben das Programm zusammengestellt und intensiv geprobt.“ Am vergangenen Wochenende gab es ein letzten Vorspiel vor der Lehrerschaft der Musikschule . Ab morgen geht es nun in Rathenow um Punkte, Preise und die Delegierung zum Landeswettbewerb.