Umgestaltung in Perleberg : 456 800 Euro Fördermittel für die Beguinenwiese

vergrößern 1 von 1 Foto: Beusch Landschaftsarchitekten 1 von 1

„Es gibt Geld“, verkündet Bürgermeisterin Annett Jura auf dem Pressetermin. Konkret sind es 456 800 Euro im Rahmen des Stadtumlandwettbewerbs. Bestimmt sind sie für die Umgestaltung der Beguinenwiese. Damit werden 80 Prozent der förderfähigen Kosten vom Land übernommen. Von den restlichen 20 Prozent Eigenanteil der Stadt stemmt die BIG-Städtebau die Hälfte, denn das Projekt stehe im sogenannten funktionalen Zusammenhang zur Förderkulisse, so Norbert Hollemann vom Sanierungsträger. Bauamtsleiter Hagen Boddin unterstreicht die funktionale Bedeutung für die Innenstadt und verweist da unter anderem auf den Spielplatz, der hier entsteht, und der ein öffentlicher sein werde.

Mit dem Zuwendungsbescheid gibt es jetzt grünes Licht für Franz Beusch vom gleichnamigen Landschaftsarchitekturbüro aus Potsdam für die sogenannte Genehmigungs- und dann die Ausführungsplanung. Der Bauamtsleiter rechnet mit einem Baubeginn frühesten Oktober und der Fertigstellung dann im April/Mai nächsten Jahres.

Mit der Gestaltung der Beguinenwiese geht nicht nur ein lang gehegter Wunsch, insbesondere der Schüler und Lehrer der Rolandschule, in Erfüllung, sondern es wird auch aus städtebaulicher Sicht eine Brache beseitigt.

Was verbirgt sich nun hinter dem Projekt? Auf einen kurzen Nenner gebracht soll hier ein Bereich zum Spielen entstehen und einer, der zum Entspannen am Wasser einlädt. Entsprechende Elemente werden dafür installiert: Im Spielbereich ein Bolzplatz mit Volleyballnetz und dergleichen, im Umfeld Spielgeräte. Bänke und Plattformen im Ruhebereich. Kleine Stege sollen an der Stepenitz errichten werden, auf denen man ein Stückchen über die Uferlinie hinaustreten und das Umfeld so aus ganz anderer Perspektive betrachten könne.

Stichwort Ruhe. Diese will man auch mit einer neuen Verkehrsführung mit kleinem Parkplatz unweit der Jungfernbrücke für die Eltern, die die Kinder zur Schule bringen, erreichen. Und zugleich damit auch noch für mehr Sicherheit in diesem Bereich sorgen. Der Fachmann spricht von einer Optimierung der Verkehrsführung.



von Doris Ritzka

erstellt am 28.Jun.2017 | 08:00 Uhr