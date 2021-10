Groß Woltersdorf : „Abrodeln“ beim Wahrberge Verein nach schwieriger Saison

Der Wahrberge Verein hat an diesem Sonnabend zum „Abrodeln“ auf die Sommerrodelbahn in Groß Woltersdorf eingeladen. Viele Familien nutzten das Angebot - doch die Saisonbilanz bleibt insgesamt sehr durchwachsen.

Groß Woltersdorf | Mit ordentlichem Schwung geht es die Bahn hinunter, dann muss der Schlitten wieder per Hand auf den Hügel hinaufgezogen werden. Der Wahrberge Verein in Groß Woltersdorf (Gemeinde Groß Pankow) hat an diesem Sonnabend zum „Abrodeln“ auf der Sommerrodelbahn eingeladen – das Finale dieser in mehrerlei Hinsicht außergewöhnlichen Saison. Und die Familien...

