Abschlussfeier Kita Garlin : Räuber Brummbart führt die Kinder durch den Zauberwald

Mit Räuber Brummbart beging die Kita Garlin ihre Abschlussfeier. Der Stargast begeisterte die 17 Kinder, spielte, sang, zauberte und tanzte mit ihnen. Für drei Mädchen war es ein Abschied. Sie werden jetzt eingeschult.

Garlin | Er schlich sich leise an. War zuerst gar nicht zu sehen oder zu hören. Dann stand er vor ihnen. Räuber Brummbart. Der Stargast der Abschlussfeier der Kita Rappelkiste in Garlin. Das Wetter spielte auch mit und so erlebten die 17 Kinder und ihre Eltern sowie das Kita-Personal auf dem weitläufigen Gelände an der Kirche einen schönen Abend. Für die Ki...

