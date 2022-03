Jugend musiziert : Acht Prignitzer fahren zum Landeswettbewerb nach Frankfurt (Oder)

Am kommenden Freitag und Sonnabend findet in Frankfurt (Oder) der Landeswettbewerb „Jugend musiziert" statt. Von der Kreismusikschule Prignitz gehen acht Schüler an den Start. Ihn winkt der Einzug ins Bundesfinale.

Prignitz | Es ist der Wettbewerb für junge Musiker schlechthin: „Jugend musiziert“. Am 25. und 26. März geht er in die zweite Runde, findet in Frankfurt (Oder) der Landeswettbewerb statt. Für diesen haben sich acht Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Prignitz beim Regionalwettbewerb qualifiziert. 26 Prignitzer hatten sich damals den Juroren gestellt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.