Prignitz : Adventsgenuss in Glöwen fällt nun doch aus

Marktzauber zum Advent mit regionalen Produkten und traditionellem Handwerk muss coroanbedingt ausfallen.

Glöwen | Sie hatten so sehr gehofft und mussten nun doch einen Schlussstrich ziehen: Die Händler und Organisatoren des Adventsgenusses in Glöwen haben den Markt, der am 27. und 28. November stattfinden sollte, nun schweren Herzens abgesagt. Facebook Iframe Geplant war ein kleiner, feiner Markt mit reichlich Handwerk und regionalen Produkten. Aufgrund d...

