Aktives Dorfleben : Nebeliner schaffen sich einen eigenen Beachvolleyballplatz

Die Einwohner von Nebelin beenden auf ihre Art und Weise den Lockdown. Nach zwei Jahren wollen sie wieder ein aktives Dorfleben. Mit der eigenen Beachvolleyballanlage gibt es einen Grund mehr, sich wieder zu treffen.

Nebelin | Der Platz am Dorfgemeinschaftshaus, gleich hinter der Feuerwehr, lädt nun zu sportlichen Aktivitäten ein. In den vergangenen Wochen haben hier 18 Nebeliner den alten Volleyballplatz in eine Beachvolleyballanlage verwandelt. Für Ortsvorsteher Matthias Behrendt ist das ein positives Signal nach den schwierigen zwei Jahren mit Corona. Am Freitagsabend is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.