Podcast aus Quakenbrück und der Prignitz : "Das Gelbe vom Landei": Trinken Dörfler wirklich mehr Alkohol als Städter?

In der ersten Folge bei "Das Gelbe von Landei" dreht sich alles um das Thema Alkohol. Menschen vom Dorf trinken mehr, als Städter. Was ist dran an dem Klischee? Kleiner Spoiler: Weniger ist es nicht. Und die beiden Moderatorinnen, Katharina Preuth und Katharina Golze, müssen es wissen, denn sie kommen beide vom Land. Außerdem geht es um Cola-Roten, Grüne Wiese und Wodka mit Stroh 80, aber hört selbst.

von Katharina Preuth

13. November 2019, 15:33 Uhr

"https://cdn.podigee.com/podcast-player/javascripts/podigee-podcast-player.js"

















Das Krasseste, was ich je getrunken haben, war Wodka mit Stroh 80. – Wie Wodka Martini? – Ja, bloß in Dorfkrass.