Der Perleberger Kirchturmbrand : Als die Stadt Perleberg ihr stolzes Wahrzeichen verlor

Einen Tag nach Totensonntag des Jahres 1916 brannte der Kirchturm der Sankt-Jacobi-Kirche. Die Stadt hatte ihr Wahrzeichen verloren, es bis heute nicht zurück erhalten. Bald sollen sechs neue Glocken im Turm hängen.

Perleberg | Am 27. November 1916 riss um die sechste Morgenstunde eine Schreckensnachricht die Perleberger aus dem Schlaf. „Alarm! Feuer! Der Kirchturm brennt!“, war überall zu vernehmen. In der Chronik der Rolandstadt, die der Verlagsbesitzer Franz Grunick zum 700. Stadtjubiläum in Druck gab, sind seine Erinnerungen an diese „Feuersbrunst“ zu finden. Grunick sel...

