Holocaustgedenktag : Perleberger Gymnasiasten gedenken Holocaustopfer

AG Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage legt Blumen am VVN-Denkmal nieder. In Projekten beschäftigen sie sich immer wieder mit den Verbrechen der Nationalsozialisten. Die Opfer dürfen nicht vergessen werden.

Perleberg | Am 27. Januar vor 77 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. 2005 haben die Vereinten Nationen den 27. Januar zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust erklärt. Für die Schüler der AG Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage des Gottfried-Arnold-Gymnasiums ist es Tradition, am Denkmal für die Verfolgten des ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.