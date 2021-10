Apfelmarkt lockt die Besucher : Wittenberges Ode an den Apfel

Am Samstag kam ordentlich Leben in die Wittenberger Innenstadt. Der Apfelmarkt lockte die Besucher. Rund 50 Stände waren aufgebaut, darunter auch Neuzuwachs.

Wittenberge | Die Waren gehen über die zahlreichen Theken, ganz gleich ob Fleisch, Käse, Liköre, Gemüse oder eben die Hauptakteure des Tages – die Äpfel. An der einen Ecke wird ihnen ein Gedicht gewidmet, an der anderen liegen sie knackig frisch und leuchtend zum Verkauf und an einem weiteren Stand werden sie auf ihre Sorte geprüft und genau unter die Lupe genommen...

