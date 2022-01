Veranstaltung nicht angemeldet : Aufruf zum „Spaziergang“ in Wittenberge

Eine Gruppe ruft für Montag in Wittenberge zu einem „Spaziergang“ auf. Hintergründe werden nicht genannt, die Aktion erinnert jedoch an vergangene Proteste gegen die Corona-Politik.

Wittenberge | Unbekannte rufen für Montag in Wittenberge zu einem „Spaziergang“ auf. Unter dem Motto „Wir treten ein für den Erhalt unserer Grund- und Menschenrechte“, für „ein friedliches Miteinander“ und für „ein freies Entscheidungsrecht über unsere Körper“ will man sich abends am Kultur- und Festspielhaus treffen, so heißt es auf einem Flyer. Einladung bleib...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.