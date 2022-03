Ordnungsamt berichtet : Obdachlose aus der Großstadt machen Urlaub in Wittenberge

Max Kovalenko via www.imago-images.de

Max Kovalenko via www.imago-images.de

Am Mittwoch entdeckte eine Anwohnerin zwei Obdachlose, die im Stadtpark schliefen. Sie informierte das Ordnungsamt, das daraufhin zu einem sehr außergewöhnlichen Fall ausrückte.

Wittenberge | Es war ein doch außergewöhnlicher Fall, zu dem am Mittwoch das Wittenberger Ordnungsamt ausrückte. Eine Anwohnerin hatte zwei schlafende Menschen im Stadtpark bemerkt. Aus Angst, sie könnten Hilfe benötigen, rief sie das Ordnungsamt an. Andreas Hirsekorn und sein Kollege Dominik Weitzmann suchten die beiden Personen auf, sprachen sie an. Sie erzählten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.