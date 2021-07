Ausstellung in Wittenberge : Wie fühlt sich EU-Förderung in Perleberg und Wittenberge an?

Eine Ausstellung im Coworking-Space des Wittenberger TGZ macht das Thema EU-Förderung in Brandenburg sinnlich erfahrbar. Und informiert nebenbei über die Mittel, die in der Prignitz angekommen sind.

Wittenberge | Wie riecht EU-Förderung in Brandenburg? Wie schmeckt sie in Wittenberge und wie fühlt sie sich in Perleberg an? Das Brandenburger Wirtschaftsministerium hat in seiner Wanderausstellung versucht, einen sinnlichen Zugang zum Thema EU-Förderung zu schaffen. Das Wittenberger TGZ ist der erste Ort, an dem die Schau seit dieser Woche zu sehen ist. 109 Pr...

