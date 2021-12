Motorsport und Corona : Autocrosser sehen Saisonstart 2022 gefährdet

Der Coronavirus macht auch dem Motorsport in der Region mächtig zu schaffen. Gleich zwei Rennserien fielen im Kalenderjahr der Pandemie zum Opfer. Die Autocrosser sehen den Saisonstart 2022 schon gefährdet.

Prignitz | Der Coronavirus macht auch dem Motorsport in der Region mächtig zu schaffen. Nachdem die Rennen um die Norddeutsche Stockcar Meisterschaft 2021 um die „Polk Highs“ aus Wootz auch in diesem Kalenderjahr der Pandemie zum Opfer fielen, wurde auch die WGB-Serie der Autocrosser ohne Wertung beendet. „Es gab in diesem Jahr nur eine einzige Veranstaltung ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.