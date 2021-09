Kimawandel in der Prignitz : Wenn Ostseewellen in der Prignitz plätschern

Wenn Ostseewellen in der Prignitz plätschern - dann dürfte auch der letzte Mensch verstanden haben, dass es einen globalen Klimawandel gibt. Auf solche Szenarien geht der Buchautor Nick Reimer ein.

Prignitz | Ostseewellen plätschern in der Prignitz. Das klingt verrückt, aber wenn man Nick Reimer zuhört, klingt es plötzlich ziemlich real. Der Journalist und Klimaaktivist wirkt nicht wie ein Spinner, kettet sich nicht an Bäume, sondern arbeitet lieber mit Fakten, Daten und Expertisen. Seine Ängste und Gedanken über den Klimawandel erfuhren am Mittwochabend G...

