Sachschaden von 2000 Euro : Autos stoßen an einer Ampelkreuzung in Wittenberge zusammen

An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Die Autos waren weiterhin fahrbereit.

Wittenberge | Ein19-jähriger Fahrer befuhr am 26. Januar gegen 15:10 Uhr die Rathausstraße in Wittenberge. An einer rot leuchtenden Ampel setzte er sein Fahrzeug zurück ohne das hinter ihm befindliche Auto zu beachten. In der weiteren Folge kam es zum Zusammenstoß. Personen wurden nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden in Höhe von run...

