Fußball in der Prignitz : Bad Wilsnack/Legde überrascht Veritas II am Nachholspieltag

Prignitz | Corona und das Sturmtief „Zeynep“ haben am Wochenende den Spielplan in den beiden höchsten Ligen des Fußballkreises Prignitz/Ruppin kräftig durcheinandergewirbelt. Von den zwölf angesetzten Nachholspielen fanden lediglich fünf statt. Klarer Heimerfolg für Kyritz Das einzige Spiel in der Kreisoberliga entschied der SV Rot-Weiß Kyritz auf heimisch...

