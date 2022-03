Supermarkt in Glöwen : Bauarbeiter bestimmen bis Monatsende das Geschehen bei NP

Bereits eine Woche ist der NP-Markt in Glöwen geschlossen. Dort laufen umfangreiche Bauarbeiten. Am 31. März soll er unter neuer Firmierung wieder seine Türen öffnen. Bis dahin müssen die Glöwener auswärts einkaufen.

Glöwen | Seit nunmehr einer Woche ist der NP-Markt in der Glöwener Bahnhofstraße 101a geschlossen. Statt Verkäuferinnen sind hier nun Bauarbeiter zu finden. Selbst am Sonnabend wurde gewerkelt, standen zahlreiche Firmenwagen von Handwerkern vor der Tür. Noch bis zum Monatsende müssen die Einwohner des Dorfes auf ihren Einkaufsmarkt verzichten. Doch am 31. M...

