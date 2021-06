Beachvolleyball : Spitzenduos verteidigen Führung in der Prignitzer Rangliste

Christoph Rogner/Tim Stuttkewitz bei den Herren und Nadine Beier/Martin Ferch im Mixed behaupteten ihren Spitzenrang in der Prignitzer Beachvolleyball-Rangliste. Am 3. und 4. Spieltag starteten 42 Duos am Friedensteich.

Prignitz | Eine sehr gute Beteiligung erlebte der 3. und 4. Spieltag der Beachvolleyball-Rangliste: Die erstaunliche Anzahl von 42 Duos trat an die Netze auf der Anlage am Wittenberger Friedensteich. Bei den Herren liegen Christoph Rogner/Tim Stuttkewitz mit jetzt 29 Punkten weiter an der Spitze, gefolgt von Matthias Besancon/Maik Dieckmann sowie Martin Mater...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.