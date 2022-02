Neuer Mieter am Dorfanger : Berge bekommt wieder einen Imbiss

Seit knapp zehn Monaten stehen die Räumlichkeiten neben dem Nahkauf leer. Jetzt hat die Gemeinde einen neuen Mieter gefunden. Ab Mitte/Ende März soll es wieder Döner, Currywurst, Pommes und Co. geben.

Berge | Noch sehen die Räumlichkeiten am Dorfanger in Berge, wo bis Mitte des vergangenen Jahres der Imbiss beheimatet war, trostlos aus. Mal schnell in Berge einen Döner essen ist seitdem nicht mehr drin. Doch das wird sich in den nächsten Wochen ändern. „Wir haben für den Imbiss einen neuen Mieter, der Mietvertrag ist unterschrieben“, informierte Bürgermeis...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.