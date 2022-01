Gottfried-Arnold-Gymnasium : Berufsorientierung statt Unterricht für Elftklässler

Ist mein Berufswunsch für mich die richtige Entscheidung? Was mache ich nach dem Abitur? Fragen, die die Elftklässler des Perleberger Gymnasiums sich im Rahmen des Tages der dualen Ausbildung beantworten konnten.

Perleberg | Der Tag der dualen Ausbildung ist ein fester Bestandteil des Schuljahresangebotes für die Schüler der elften Klassen am Perleberger Gottfried-Arnold-Gymnasium. „Es ist unser Angebot für die Schüler, die vor der Entscheidung stehen, was sie nach dem Abitur machen wollen“, so Oberstufenkoordinator Eckhard Kliefoth. „So erhalten sie Informationen über Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.