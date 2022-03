Polizeieinsatz in Wittenberge : Betrunkener Fahrer rammt beim Einparken zwei Autos

Zeugen beobachteten den Täter dabei, wie er nach dem Einparken in seine Wohnung ging und riefen die Polizei. Diese stellte den 38-Jährigen in seiner Wohnung.

Wittenberge | Ein 38-Jähriger wollte am Sonntag, 6. März, gegen 14.35 Uhr mit seinem Wagen in der Karlstraße in Wittenberge in eine Parklücke einparken. Zeugen beobachteten, wie der Tatverdächtige beim Rangieren sowohl gegen das vor ihm parkenden Auto als auch gegen das hinter ihm stehende Auto stieß. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 300 Euro. Die Fahrzeuge b...

