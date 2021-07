Bibliothek Pritzwalk : 44 Jahre lang gemeinsam für die Bücher

Sie haben gemeinsam ihre Tätigkeit an der Stadtbibliothek Pritzwalk aufgenommen und beenden sie jetzt auch zeitgleich: Angela Kludas und Marita Rehm gehen am 1. August in den Ruhestand. Feierlich verabschiedet.

Pritzwalk | Am 1. September 1977 haben Angela Kludas und ihre Kollegin Marita Rehm an der Pritzwalker Bibliothek angefangen zu arbeiten. Jetzt gehen sie nach fast 44 Jahren auch am gleichen Tag – am 1. August – in den Ruhestand. Im Kreis ihrer Kolleginnen und Kollegen wurden die beiden Mitarbeiterinnen feierlich verabschiedet. Dazu ist auch, in Vertretung des Bür...

