Brand bei der Ernte : Mähdrescher brennt auf Luggendorfer Feld aus

Fünf Feuerwehren werden am Sonnabendnachmittag zu einem Einsatz nahe Luggendorf gerufen. Bei der Getreideernte ist ein Mähdrescher in Brand geraten. Es entsteht ein Sachschaden von 440.000 Euro.

Luggendorf | Am Sonnabendnachmittag gegen 14.30 Uhr kam es erneut zu einem Feldbrand in der Prignitz. Wie die Polizeinspektion Perleberg mitteilt, geriet auf einem Getreideschlag nahe der Ortslage Luggendorf (Gemeinde Groß Pankow) ein Mähdrescher in Brand. „Der Fahrer des Mähdrescher war beim Drusch von Getreide. Im Vorgewende drehte er den Mähdrescher um zur M...

