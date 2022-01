Holocaustgedanken in Perleberg : Briefe aus der Hölle zeigen Massenmord an Juden aus Opfersicht

Perleberger Bürger haben zum Holocaustgedenktag eine schmerzhafte Begegnung mit dem Menschheitsverbrechen erlebt. Das Hörspiel Briefe aus der Hölle zeigt ungeschminkt aus Opfersicht die ganze Grausamkeit der Massenmorde.

Perleberg | Statt über das Menschheitsverbrechen Holocaust und Auschwitz als wichtigen Teil davon einfach zu reden, sind Perleberger am Freitagabend schmerzhaft tief in das Leben von Opfern eingetaucht. In der St. Jacobi Kirche wurde das Hörspiel „Briefe aus der Hölle“ nach dem von Pavel Polian herausgegebenen gleichnamigen Buch vorgestellt. Es beruht auf Aufzeic...

