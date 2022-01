CJD plant Nachbarschaftsgarten : Neuer Treffpunkt für Jung und Alt in Perleberg

Der CJD hat in der Rolandstadt Großes vor. Das Gelände in der Reetzer Straße soll aufgewertet und für die Bürger des Kiezes geöffnet werden. Auch an ein Zusammenspiel mit der angrenzenden Senioreneinrichtung ist gedacht.

Perleberg | Eine Idee der Mitarbeiter des CJD – Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands – Prignitz soll jetzt Realität werden. Sie planen einen Nachbarschaftsgarten im Perleberger Quartier Reetzer Straße. Petra Maaß, Angebotsleiterin Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, und Fachbereichsleiter Jörg Stricker vom CJD haben ihre Idee im Sozialausschuss vorgestellt. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.