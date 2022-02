ADAC-Luftrettung Perleberg : „Christoph 39“ rückte im vergangenen Jahr zu 1183 Notfällen aus

Rettungshubschrauber „Christoph 39“, der in Perleberg stationiert ist, musste im vergangenen Jahr, zu weniger Einsätzen als in 2020 ausrücken. Während bundesweit die Einsätze stiegen, sanken sie in Brandenburg.

Perleberg | Der in Perleberg stationierte Rettungshubschrauber des ADAC „Christoph 39“ rückte im vergangenen Jahr zu 1183 Einsätzen aus. Wie der Verkehrsclub mitteilt, waren das 958 Einsätze weniger als 2020. Die meisten Einsätze hatte „Christoph 39“ wegen Notfällen des Herz-Kreislaufsystems. In 28 Prozent der Fälle, half er in diesen Notlagen, gefolgt von Unf...

