Rekord bei Corona-Infektionen : „Kein Grund zur Panik“

Ob Neuinfektionen oder Inzidenz: In dieser Woche gab es in der Corona-Pandemie für die Prignitz neue Rekordwerte. Grund zur Panik sieht der Landkreis nicht. Ungeimpfte trifft es besonders häufig.

Prignitz | Noch vor Monaten hätten diese Zahlen höchsten Alarm ausgelöst. Am Freitag gab es 249 und am Donnerstag 386 neue Corona-Fälle in der Prignitz. Die Inzidenz erreicht mit 2410 einen Rekordwert. Zur Erinnerung: Der Inzidenz-Wert von 50 galt mal als Grenze für ein Risikogebiet. Aber die Lage sei unter Kontrolle. „Wir sehen keinen Grund zur Panik", sagt Dav...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.