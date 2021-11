Impftermine in der Prignitz : Landkreis hat heute 1000 Termine vergeben

An vier Wochenenden im November und Dezember bietet das DRK Impftermine an. Statt des zentralen Impfzentrums setzt man nun auf dezentrale Stellen. Allein heute wurden rund 1000 Impftermine vergeben.

Prignitz | Das Interesse an einer Corona-Impfung ist groß in der Prignitz. Allein heute hat der Landkreis bis 16 Uhr 1036 Termine vergeben, informiert Pressesprecher Frank Stubenrauch. Gebucht werden konnte über ein Online-Portal. Der Landkreis und das DRK Prignitz hatten am vergangenen Freitag über zusätzliche Impftermine an den nächsten Wochenenden informiert....

