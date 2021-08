Universitätsstadt Wittenberge : Die Partei fordert: Wittenberge soll Universitätsstadt werden

Die Partei in der Prignitz verfolgt große Ziele: Sie möchte Wittenberge zu einer Universitätsstadt machen. Im Bundestagswahlkampf präsentiert sich die Satirepartei erstmals öffentlich.

Prignitz | "Taraaaaa, das Wahlprogramm ist da!" So startet Die Partei auf ihrer Homepage in den Bundestagswahlkampf. Deutlicher als mit so einem Taraaaaa kann man sich kaum von den klassischen Volksparteien abgrenzen. Die Partei sieht sich selbst als eine Satirepartei. Der ehemalige "Titanic"-Chefredakteur Martin Sonneborn hat sie 2004 gegründet und ist mittlerw...

