Polizeieinsatz : Diebstahl von einer Baustelle in Neuruppin

Unbekannte stahlen zwölf Rollen Dachpappe.

Neuruppin | Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit vom Dienstag, 25. Januar, bis Mittwoch, 26. Januar zwölf Rollen Dachpappe von einer Baustelle in der Straße Zur Mesche in Neuruppin. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt. ...

