Digitale Veranstaltung zur A14 : Lärmwand mit Vogelschutz an der A14

Auf der Infoveranstaltung zum Bau der A14 waren die Bundesstraße 189, Lärmschutzmaßnahmen und Umweltfragen die Themen.

Prignitz | Der Bau der A 14 ist in vollem Gang, die Planungen für die neue Elbbrücke stehen. Um Anwohnern und Interessierten dieses riesige Bauvorhaben transparenter zu machen, veranstaltete die Deges am Dienstagabend eine digitale Informationsveranstaltung, in der offene Fragen geklärt werden sollten. Der Fokus liegt auf dem Abschnitt zwischen Seehausen-Nord un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.